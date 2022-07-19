Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Андрющенко в Телеграм, оккупанты несколькими колоннами, вполне вероятно, что военными срочной службы, которые ранее базировались на границе Запорожской и Донецкой областей, в настоящее время двигаются в сторону линии фронта, а также самого города Запорожье.

Дословно из сообщения Петра Андрющенко:

«Военные Российской Федерации, порядка одной тысячи человек, настоящих извергов, которые базировались на границе Донецкой и Запорожской областей, вместе с военной техникой сегодня утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья. Большая часть их личного состава – это военные до двадцати трех лет. То есть, часть срочников».

Ранее сегодня Петр Андрющенко также рассказал об отчете оккупантов относительно атаки на Драматеатр в Мариуполе.