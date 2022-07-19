Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение осуществляющего спотинговый сигнал этого самолета Алексея Трубинкова в социальной сети «Фейсбук», в России всего насчитывалось не более двенадцати бортов Су-34М. В это же время в самой Российской Федерации такой самолет сравнивают с истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35, который был разработан американской фирмой Lockhed Martin.

В своем посте Трубинков написал, что выяснились весьма интересные детали относительно сбитого этой ночью в Луганской области российского бомбардировщика Су-34. Согласно его словам, на обнародованном в Сети видео можно увидеть последние цифры регистрационного номера RF-***90. Причем им отвечает только один зафиксированный номер для такого типа самолетов — RF-95890.

Если верить сайту Scramble.nl, с таким номером летал Су-34М. Это самая новая модификация этой модели. Их выпущено всего от десяти до двенадцати бортов. Данный самолет базировался на авиационной базе Хурба в составе 277-го бомбардировочного авиационного полка.

«Следовательно, данный авиационный полк был перебазирован с Дальнего Востока, чтобы бомбить Луганскую и Донецкую области. Но ПВО России, которая и без того напуганная применением украинской стороной ракет GMLRS, ошибочно перехватила собственное средство боевой авиации. И что интересно, этот бомбардировщик, который они сравнивали с самыми лучшими американскими самолетами, вообще не смог ничего сделать против систем ПВО, которые являются далеко не лучшими в мире».

Напомним, ранее мы писали материал о характеристиках многофункционального Су-34.