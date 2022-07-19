Эксперт отметил, что на конец лета оккупационные силы России могут увеличить свою численность. Селезнев подсчитал, что если все 85 регионов создадут батальонные тактические группы из 40—600 человек, в конце августа путинские войска получат более чем 30 000 бойцов, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По его словам, новобранцы помогут компенсировать потери ВС РФ в войне против Украины, однако они будут слабоподготовленными. Военный эксперт считает, что эта «человеческая масса» будет доставлять украинским защитникам лишние хлопоты. При таком раскладе стоит рассчитывать на работу пушкарей ВСУ, которые эффективно расправляются с врагом с помощью западного вооружения.

Отметим, что с помощью создания добровольческих батальонов в регионах РФ Кремль хочет избежать частичной или полной мобилизации в стране. Каждый «субъект федерации» должен сформировать минимум один добробат. Институт изучения войны рассказал, какие условия службы предлагают в таких подразделениях.