Как информирует «НБН», о последствиях ракетного удара по региону рассказал в Телеграм спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Так, в результате ракетного обстрела Россией Одесской области пострадали шесть человек. В том числе и один ребенок.

Сообщается, что в ночное время, 19 июля, российские войска нанесли ракетный удар по территории Одесской области. Всего было выпущено семь крылатых ракет типа «Калибр». Удар наносился с акватории Черного моря. Одну из ракет удалось сбить украинской противовоздушной обороне. Остальные шесть ракет упали на территорию одного из сел региона. В результате взрывов на площади трехсот квадратных метров разгорелся пожар. В настоящее время он уже ликвидирован.

Дословно из сообщения Сергея Братчука:

«В результате попадания произошло разрушение и возгорание трех частных домов и двух сооружений. Повреждения также получили еще несколько частных усадеб. Были повреждены транспортные средства, дом культуры и школа».

Ранее о последствиях ракетного удара по Одесской области сообщал глава ОВА Максим Марченко.