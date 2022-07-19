Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета, этому свидетельствует то, что россияне оборудовали в поселке Боровая, что в Харьковской области, морг, куда свозят своих погибших военных.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровой оккупационные силы обустроили морг. Они свозят туда своих военных, которые погибли в боях против Вооруженных сил Украины».

Известно, что количество трупов у россиян постоянно увеличивается, так как каждый день в боях против Украины захватчики теряют своих солдат. Это особенно происходит в Донецкой и Луганской областях. Также потери наблюдаются и в тылу на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска России для вторжения в Украину использовали данные, которые у них не обновлялись более 50 лет.