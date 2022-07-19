МОН Украины отправило письмо руководителям учебных заведений, в котором порекомендовало выходить на учебу студентам старших курсов уже 15 августа, а первокурсникам начать образовательный процесс с 15 сентября, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Освіта.UA.

Также в Минобразования считают, что в теплые месяцы обучение можно проводить в субботу. Кроме того, ведомство предлагает зимнюю зачетно-экзаменационную сессию закончить до конца ноября. По плану МОН второй семестр начнется не раньше 15 февраля следующего года.

Отметим, что ранее в Минобразования сообщили, когда стартует новый учебный год в школах и университетах. Для школьников обучение начнется традиционно в первый день сентября и продлится до 30 июня 2023 года.

Кроме того, украинцы подписали петицию об отмене офлайн-обучения во всех образовательных заведениях в период войны. Глава Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение правительству рассмотреть вопрос об очном обучении во время военного положения.