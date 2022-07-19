Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы командовании ВС ВСУ, российский истребитель был сбит силами Украины в районе Новой Каховки.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Приблизительно в 20 часов 00 минут сегодня, девятнадцатого июля, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины в районе Новой Каховки был сбит истребитель ВС России Су-35».

Насколько известно, средство боевой авиации пыталось атаковать штурмовики ВС Вооруженных сил Украины. Есть также и визуальное подтверждение сбивания самолета. Пилоту удалось катапультироваться.

Также сообщается, что на протяжении сегодняшних суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил сбили уже пять беспилотных летательных аппаратов России оперативно-тактического уровня.