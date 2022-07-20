Как информирует «НБН», об этом Ирина Венедиктова заявила в интервью CNN.

Дословно из заявления Венедиктовой:

«И речи о коллаборантах в моем офисе быть не может и не могло. Почему? – Потому что коллаборанты – это те люди, которые ведут свою деятельность на оккупированной территории. Однако здесь у нас никакой оккупации нет».

Помимо того Венедиктова подчеркнула, что главным приоритетом ее офиса генерального прокурора была именно борьба с теми, кто являются предателями Родины, коллаборантами. Более того, по этому поводу офис генпрокурора «был очень открыт».

Когда ей задали вопрос о настоящей причине увольнения, Венедиктова ответила:

«Мое кресло является политическим креслом. Я была шестнадцатым прокурором Украины на протяжении тридцати лет. Вот такая настоящая политика в Украине. Это и есть мой ответ».

Напомним, ранее в своем материале мы уже рассказывали об увольнении Ирины Венедиктовой.