Эксперт рассказал, что для эффективного противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации армии Украины, во-первых, нужны ракеты класса реактивных систем залпового огня для HIMARS или М270, которая способна поражать цели на расстоянии до 300 километров, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По мнению Селезнева, у Генштаба ВСУ есть много «вкусных» объектов на территории аннексированного Крымского полуострова, Донецкой и Луганской областей именно для такого вида вооружения.

Во-вторых, украинским защитникам неплохо было бы получить американские противокорабельные крылатые ракеты Harpoon. Эксперт отметил, что у нашей армии уже есть такие ракетные комплексы, способные поражать цели на расстоянии до 120 километров, однако есть необходимость в вооружении дальностью на 300 километров.

Селезнев добавил, что сейчас корабли ЧФ РФ прячутся на западном побережье Крымского полуострова – возле мыса Тарханкут. Оккупанты переживают, что ВСУ могут нанести удар по Черноморскому флоту ракетами Harpoon. Если Украина получит такое вооружение с большей дальностью, вражеские судна не смогут укрыться в бухте Севастополя даже с мощной ПВО.

Ранее генерал США заявил, что украинские защитники могут ударить по Крымскому мосту. По мнению американского военного, ВСУ для этой цели должны применить ракеты Harpoon.