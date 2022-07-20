Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное Казанским в Телеграм, сейчас стало вполне понятным то, что на Донбассе еще длительное время будет оставаться беспросветная разруха.
При этом он процитировал заявление Путина:
«Российская Федерация будет помогать «ЛДНР», однако для этого потребуются годы, чтобы привести все там в порядок».
Такое высказывание главы Кремля украинский журналист Денис Казанский прокомментировал следующим образом:
«Исходя из всего, никакого присоединения «ЛДНР» к Российской Федерации ожидать не стоит. Хотя при этом понятно, что в регионе и дальше будет вечная беспросветная разруха».
Ранее Казанский прокомментировал обстрелы Россией Рубежного.
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