Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное Казанским в Телеграм, сейчас стало вполне понятным то, что на Донбассе еще длительное время будет оставаться беспросветная разруха.

При этом он процитировал заявление Путина:

«Российская Федерация будет помогать «ЛДНР», однако для этого потребуются годы, чтобы привести все там в порядок».

Такое высказывание главы Кремля украинский журналист Денис Казанский прокомментировал следующим образом:

«Исходя из всего, никакого присоединения «ЛДНР» к Российской Федерации ожидать не стоит. Хотя при этом понятно, что в регионе и дальше будет вечная беспросветная разруха».

Ранее Казанский прокомментировал обстрелы Россией Рубежного.