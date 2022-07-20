Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации, обстрел россиянами Гуляйполя произошел вчера вечером, 19 июля.

«Силы врага нанесли удар «Градами» и другой артиллерией по центру города Гуляйполе. Согласно предварительной информации, есть погибшие».

Как удалось выяснить, вражеские силы применили более двух десятков снарядов. Была разрушена инфраструктура, а именно здание городского совета, исполнительного комитета, культурно-спортивного комплекса, почта, а также некоторые частные дома.

На место возникших пожаров незамедлительно прибыли спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее вчера стало известно, что РФ набирает добровольцев на войну против Украины.