Аудиоперехват разговора российского военного опубликовали в Telegram-канале СБУ. Общаясь с родственниками, оккупант жалуется на то, что ВСУ тотально уничтожают их подразделения под Харьковом, информирует «НБН».

Захватчик признался близким, что реальность войны в Украине отличается от того, что показывают жителям страны-агрессора по телевизору. В то время, как кремлевская пропаганда ежедневно хвастается «успехами» армии Путина, и в красках расписывает ее «достижения» на фронте, оккупанты проваливают «спецоперацию».

«По телевизору не скажут правду никогда», — отмечает «освободитель», добавляя, что российские войска проигрывают.

В доказательство своих слов путинский военный рассказал, что в его полку уцелели 19 танков из 90, а уровень подготовки артиллеристов и танкистов очень низкий, поскольку их обучали всего два дня, прежде чем отправить на передовую. В результате они не попадают в цели, а их промахи «можно измерять в километрах».

Ранее ГУР МОУ опубликовало запись перехваченного разговора солдата РФ. Он рассказал, как командиры дают им «отдыхать» на бумаге и уезжают из Украины на «лечение».