В своем Instagram-аккаунте супруга Владимира Зеленского рассказала, что она «вернула» Джилл Байден визит и прибыла в Вашингтон по ее приглашению, информирует «НБН».

Первая леди Украины показала кадры со встречи, где они с женой американского лидера предстали в туфлях, которые образовали цвета флага нашей страны. Зеленская пришла на встречу в туфлях голубого цвета, а супруга Джо Байдена надела желтые лодочки.

Неизвестно, умышленно ли первые леди выбрали обувь с цветом сочетанием, которое напоминает украинский флаг. Однако туфли жен президентов стали ярким акцентом в их нарядах: Зеленская выбрала костюм молочного цвета, а Джилл Байден появилась в платье с цветочным принтом, которое ранее надевала для публичных выходов.

Ранее цвета флаг Украины получился у сына нелегитимного белорусского президента Александра Лукашенко Николая. Молодой человек пришел на свой выпускной в костюме синего цвета, на фотографиях с мероприятия он стал рядом с одноклассницей в желтом платье, создав украинскую патриотичную комбинацию.