Как информирует «НБН», такое заявление в интервью «Украинскому радио» озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он, в частности, отметил, что гарант Конституции «дал приказ освободить всю территорию нашей страны от припершейся из России нечисти». Способы, очередность, а также сроки выполнения такого сценария будут определять наши военные.

Дословно из заявления Алексея Данилова:

«В случае если военнослужащие посчитают, что территории нужно деоккупировать в тот или иной промежуток времени… Это все решают военные, а поднимается он на уровне главы государства. Как следствие говорить, что это касается только Херсонской области, о которой так часто сейчас говорят, то эта информация действительности не соответствует».

Напомним, ранее Алексей Данилов уже делал заявление относительно освобождения украинских территорий от оккупантов, пришедших к нам с Российской Федерации.