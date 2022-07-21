Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Оперативного командования «Юг», защитники нашей страны нанесли вражеским силами десять ударов при помощи авиации. В частности, удары наносились вертолетами, штурмовиками и бомбардировщиками.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Враг предпринимал попытки силами усиленного взвода провести контратаку в направлении Андреевки. В районе Лозового оккупанты пытались вернуть себе утраченные позиции, но так и не достигли успеха в этом плане. Также войска РФ два раза наносили удары рядом с Ольгиным, а также по Потемкиному. Потерь в составе украинских защитников нет».

Кроме того, в сообщении говорится, что ВСУ нанесли десять ударов авиацией по вражеским силам. Из них три вертолетами, а еще семь – при помощи бомбрадировщиков, а также самолетов штурмовой авиации.

Было пять попаданий во вражеские опорные пункты. Трижды Вооруженные силы попали по скоплению живой силы и техники в Херсонской области. Два раза было прямое попадание в склады боеприпасов рашистов на территории Херсонской и Николаевской области.

Напомним, ранее Владимир Александрович Зеленский распорядился освободить всю территорию Украины.