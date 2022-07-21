Как информирует «НБН», в Телеграм Денис Казанский написал, что экс-депутат городского совета Одессы Игорь Димитриев сообщает, что на территории Херсона российско-оккупационные силы открыто грабят местный бизнес. Он отмечает, что захватчики отбирают у автомобильных самолнов автомобили. А руководит всем этим мародерством человек Ильи Кивы.

Данную ситуацию Казанский прокомментировал следующим образом:

«Это что же получается… Российская Федерация, которая на протяжении множества лет пугала украинцев и россиян «Правым сектором», оккупировав часть территории Украины, отдала ее на разграбление бывшему члену ДУК «ПС», который предлагал стрелять по автобусам с местным населением Донбасса, а также закапывать вату в землю… Ну, я даже не знаю, что добавить к этому еще».

Ранее Денис Казанский высказал мнение относительно того, что никакого присоединения ОРДЛО к Российской Федерации не будет.