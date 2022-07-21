За три дня в Америке жена украинского президента появлялась на публике в элегантных образах, однако особенно запоминающимся стал наряд от отечественной марки A.M.G. Brand, информирует «НБН».

Для выхода к американским конгрессменам Зеленская надела строгий черный брючный костюм, изюминкой которого стала вставка на пиджаке с вышивкой белого цвета. Фотографии из Конгресса США супруга украинского лидера показала в своем Telegram-канале.

В комментарии изданию «КП в Украине» дизайнеры A.M.G. Brand, рассказали, что этот наряд создан в цветах силы и хрупкости. Вышитые ромбы и цветы символизируют засеянное поле, а в понимании создателей костюма это прообраз растущего и цветущего Украинского государства.

Ранее СМИ не оставили без внимания обувь первых леди Соединенных Штатов Америки и Украины. Елена Зеленская и Джилл Байден надели туфли в цветах украинского флага.