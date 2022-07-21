Об этом стало известно из сообщения российского оппозиционного журналиста, экс-депутата Госдумы РФ Александра Невзорова в его Telegram-канале, информирует «НБН».

Оппозиционер сообщил, что рупоры Кремля решили снять постановочный сюжет о «большой победе» оккупантов на войне в Украине – «успешном» уничтожении американского РЗСО HIMARS. Российские пропагандисты решили приобщить к работе над созданием фейка Минобороны Республики Беларусь.

Невзоров показал секретный документ – обращение руководителя корреспондентского пункта медиагруппы «Россия сегодня» к министру обороны РБ.

Рупор Кремля просит посодействовать в подготовке дезинформации о ликвидации пусковой установки США в Украине армией РФ. Для этого пропагандисты намерены прислать макет системы HIMARS в пятницу, 22 июля, на Обуз-Лесновский полигон в Беларуси.

«Такие договорчики следует секретить тщательнее», — прокомментировал документ Невзоров, отметил, что россияне начнут подозревать, что большая часть «достижений» путинских войск фейковые.

Отметим, что успешное применение ВСУ HIMARS на поле боя не дает покоя рупорам путинского режима. Ранее кремлевские пропагандисты выдали фейк о «герое», который в одиночку пытался осуществить захват РЗСО.