Крім того, днями координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати передадуть Україні додаткові системи M142 HIMARS.

На тлі постачань американської зброї, у Донецькій області зафіксовано використання РСЗВ «Торнадо-С», з операційною дальністю до 120 км. «Торнадо-С» використовує снаряди калібру 300 мм. Вони оснащуються моноблочною чи касетною головною частиною. У другому випадку снаряд має 72 кумулятивно-уламкові елементи, що здатні вражати площу приблизно до 70 гектара. За інформацією з відкритих джерел, на початок 2022 року у противника було лише 20 таких РСЗВ.

Крім того, зафіксована передислокація в район Сіверська термобаричної зброї — важкі вогнеметні системи ТОС-1А «Солнцепьок».

Примітно, що тактика ракетного терору і обстрілів житлової інфраструктури використовується окупантами, як елемент військово-політичного тиску на цивільне населення. Таким чином створюється атмосфера страху і недовіри до дій центрального уряду.

Утім, варто зауважити, що не вся російська зброя ефективна. Як показує практика, система протиракетної оборони на окупованій Луганщині досить слабка. Справа втім, що у росії немає систем, які здатні перехопити ракету HIMARS або MLRS. Цим прекрасно користуються ЗСУ, завдаючи точкових ударів по складах з боєприпасами.

На відміну від уже згаданих російських Градів, Смерчів та Ураганів, які б’ють по площах, снаряди HIMARS і MLRS орієнтуються по GPS і завдають удару точно в ціль. Це дозволяє робити прицільні удари навіть з першого пострілу.

Крім того, Україна невдовзі має отримати й високоточні снаряди Excalibur. Цей снаряд має вражаючу дальність у 40 км та похибку у декілька метрів завдяки системі наведення з інерційної та супутникової навігації. Дальність стрільби активно-реактивним снарядом залежить від артсистеми. Зокрема, CAESAR із 52-каліберним стволом здатний вести вогонь з нього на 46 км, а PzH 2000 на 48 км.

В умовах контрбатарейної боротьби це дозволить отримати вагому перевагу над противником.

Попри успіхи, яких досягають ЗСУ за допомогою дальнобійної зброї, деякі військові експерти називали недоцільним використання HIMARS для ударів по складах, апелюючи до високої вартості одного пострілу.

Вартість пострілу HIMARS 110 тисяч доларів. За останні тижні системи HIMARS знищили близько 30 складів з боєкомплектами. Якщо припустити, що на одному складі, наприклад в Луганську, було 20 тисяч тон снарядів — то коментрі щодо недоцільності і високої вартості, як мінімум, зайві.

Наразі українська розвідка фіксує порушення логістики російської армії. Наприклад, передислокацію ешелонів з боєкомплектами з глибинних областей рф. Росіяни везуть снаряди з Читинської області — за 5,5 тисяч кілометрів до лінії фронту. Це говорить про те, що в окупантів проблеми.

Варто зазначити, що крім РСЗВ, ЗСУ використовують і дрони-камікадзе, які також досить ефективно допомагають знищувати запаси смертоносних снарядів.

Зараз ЗСУ використовують HIMARS М142. Головна перевага – система дозволяє запускати оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS. Залежно від модифікацій радіус дії становить від 140 до 300 км. Це фактично вся окупована територія Луганської та Донецької областей, плюс тилові бази забезпечення на території рф.

Залпу далекобійних ракет ATACMS достатньо, аби перетворити будь-яку базу окупантів з боєприпасами на відстані в 300 км практично в попіл.

Тепер ситуація може змінитися.

За оцінкою екскомандувача сил НАТО в Європі генерала Бена Годжеса, для повноцінного контрнаступу і звільнення окупованих територій українським Збройним силам необхідно щонайменше 50 установок HIMARS або їхніх аналогів.

Така кількість вже не виглядає нереальною, оскільки, окрім США, HIMARS та еквівалентні їм РСЗВ Україні пообіцяла також надати Велика Британія. І наразі в Німеччині українські бійці проходять тренінги, вивчаючи тактико-технічні можливості німецьких систем реактивно-залпового вогню.

Кількість HIMARS, які можуть використовувати ЗСУ, залежить від рівня підготовленості екіпажів. Ми можемо отримати 100 установок, але якщо наразі у ЗСУ підготовлені не більше 20 екіпажів, користі від цього не буде. Саме цим зумовлена програма навчання українських військовослужбовців у Великій Британії, США, Німеччині та інших країнах НАТО.

Наразі Національна гвардія штату Нью-Йорк відправила до Німеччини 140 бійців приписаних до 27-ї піхотної бригади, де ті займуться підготовкою українських військовослужбовців.

Для ЗСУ — це можливість у стислі терміни опанувати західну зброю, передусім РСЗВ і гаубиці калібром 155 мм. Крім того, навчання проходять і оператори дронів. В останньому пакеті військово-технічної допомоги Україні зазначається 700 дронів-камікадзе.

За оцінками спеціалістів, на озброєнні окупаційної армії залишилося приблизно 1200 танків.

Якісне використання українськими бійцями нової західної техніки може кардинально змінити баланс сил у моменті матеріально-технічного забезпечення окупаційної армії.