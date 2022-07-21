Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Яроша в социальной сети Facebook, он отметил, что весьма удивлен такими слухами. По его словам, если это окажется правдой, то такие действия будут являться сильным ударом по единству украинцев в противостоянии агрессии России, а также обороноспособности Сичеславской области.

«Но если же это вброс со стороны оккупантов, то они прекрасно знают, как можно дестабилизировать ситуацию и разделять украинских патриотов. Соответственно, нужно делать выводы. Господин Верховный главнокомандующий, я рассчитываю на Ваше стремление победить в этой войне! Ведь сила в единстве!», — отметил Ярош.

Напомним, ранее вчера вечером появилась информация о том, что Зеленский может лишить гражданства Коломойского, Корбана, а также Рабиновича.