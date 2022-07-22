Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение болгарских средств массовой информации, в черноморских водах у берегов Болгарии начались ежегодные военные учения под названием «Бриз».

Насколько известно, в учениях принимают участие порядка двадцати четырех боевых и воспомогательных корабля, а также катера. Также в них участвуют и самолеты в количестве пяти единиц, четыре вертолета. Общее количество военнослужащих, которые участвуют в данных учениях, достигает 1390 человек.

В учениях НАТО под названием «Бриз» принимают участие целый ряд европейских государств. Кроме того, в них участвует Командование ВМС Организации Североатлантического договора.

Примечательно, что с момента начала полномасштабной войны РФ в нашей стране, учения «Бриз» являются первыми крупными учениями в Черном море. Стоит отметить, что все участники военных учений могут столкнуться со свободно плавающими противокорабельными минами. Как следствие, были приняты определенные меры для обеспечения их безопасности.

Напомним, ранее экс-командующий силами НАТО Ставридис озвучил дату окончания войны России против Украины.