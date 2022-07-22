В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина представитель Офиса Зеленского предложил создать соответствующий уровень учений и подготовки для военных профессионалов или добровольцев, а военнообязанным, у которых нет мотивации проходить службу, позволить работать на благо экономики Украины, информирует «НБН».

Арестович отметил, что нужно пересмотреть список лиц, которым позволен выезд из страны, и разрешить украинским мужчинам, которые могут приносить валюту, содержать свои семьи и экономику, пересекать границу.

Напомним, что в Генеральном управлении Генштаба ВСУ дали разъяснения относительно мобилизации женщин. В ведомстве озвучили важный нюанс в вопросе призыва украинок в армию.