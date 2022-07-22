В эфире национального телемарафона Данилов отметил, что циничная полномасштабная война России против Украины сопровождается ракетными атаками по всей территории нашего государства. Однако есть города, которые пострадали от таких обстрелов больше всего, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, некоторые украинские населенные пункты российские захватчики стерли з лица земли массированными ракетными ударами. Он рассказал, что чаще всего путинские войска били по Изюму на Харьковщине – враг выпустил 476 ракет, уничтожив город полностью. Чиновник отметил, что до сих по идут бои за Изюмский район.

Данилов добавил, что также больше всего пострадали от ракетных атак Мариуполь и Николаев.

Отметим, что с начала полномасштабной войны оккупанты выпустили по украинской территории до 60% своего ракетного арсенала, чаще всего «освободители» наносили удары баллистическими ракетами из ОТРК «Искандер».

Ранее Данилов, комментируя применение армией Украины американских РСЗО HIMARS, рассказал, получат ли ВСУ более дальнобойные боеприпасы для таких пусковых установок.