Беседуя с женой, россиян сообщил, что военных угрожают отправить в концлагеря «народных республик» Донбасса, если откажутся от дальнейшего участия в «спецоперации», информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МОУ.

По словам «освободителя», в их рядах процветает анархия и коррупция, кроме того, путинские солдаты массово пьянствуют. Захватчик отметил, что военные ничего не делают, только гонят самогон.

Также он рассказал об атаке украинских БПЛА, в результате которой погиб их командир, а девять оккупантов получили ранения.

«Все трясутся», — сообщает россиянин о настроениях в его подразделении после успешных операций ВСУ.

Несмотря на ужасы войны, «освободитель» пока что не рвется на родину, поскольку он чувствует, что он находится «на своем месте».

Ранее СБУ опубликовала телефонный разговор российского военного с родственниками из Подмосковья. Оккупант признался, что они проигрывают и украинские защитники мастерски ликвидируют путинскую армию под Харьковом. По его словам, пропаганда никогда не скажет правду о провалах оккупантов на фронте.