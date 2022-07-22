В статье Forbes утверждается, что судьба российско-украинской войны решится в течение двух месяцев, а армия Украины пойдет в контрнаступление в августе, после того, как получит всю обещанную Западом бронированную технику, информирует «НБН».

Издание сообщает, что ближайшие недели могут стать переломными на фронте и будущее войны зависит от событий в июле и августе. Если ВСУ после отступления от Лисичанска имеют широкие фланги и открытый тыл, то у российские захватчики имеют много слабых мест.

Проблемы у путинских войск возникли на правом берегу Днепра, на Херсонщине, где находится 15000 оккупантов, обеспечить которых можно только с помощью Антоновского и Антоновского железнодорожного мостов, а также плотины Каховской гидроэлектростанции.

Уничтожение переправ через Днепр создаст сложности в продвижении украинских защитников на правый берег, по этой причине командование ВСУ откроет огонь по этим мостам.

Напомним, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что войну с Россией нужно закончить до холодов. Он объяснил, почему россияне могут выиграть от затягивания боевых действий на зимний период.