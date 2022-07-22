Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook Геннадий Корбан сообщил, что он находится в пункте перехода государственной границы Смольница, что во Львовской области.

Дословно из обнародованного Корбаном сообщения:

«Дорогие мои друзья. Я хотел бы уточнить, что сейчас я пребываю на въезде в Украину. Я в пункте перехода границы Смельница. Я по сей момент мне кажется, что произошло просто какое-то недоразумение. А может это розыгрыш. Мне выдали акт об изъятии у меня украинского паспорта. Я не могу попасть в Украину, к себе домой. Я не могу попасть в Днепр. Там живут мои родители. Они сейчас болеют. Я люблю и защищают свой город, свою страну с 2014 года. Я руководитель теробороны, начиная с 24 февраля текущего года».

При этом Геннадий Корбан обратился к Владимиру Зеленскому, заявив:

«Я хотел бы обратиться к украинскому лидеру. Это недоразумение можно вообще решить, которое произошло со мной на пороге нашего с вами общего дома?».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что у Геннадия Корбана отобрали украинский паспорт.