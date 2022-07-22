Соответствующую информацию сообщил на своей Facebook-странице военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, информирует «НБН».

Он подчеркнул, что оккупационные силы россиян, которых украинские защитники взяли в кольцо, не просто послали запрос на открытие «зеленого коридора», а неоднократно просили создать демилитаризованную зону, чтобы они вышли из «котла».

Коваленко поинтересовался у подписчиков, стоит ли выпускать «освободителей» из окружения ВСУ. Часть комментаторов призвала не быть гуманными к врагам, другие предложили взять россиян в плен, чтобы обменять их на украинских военнослужащих:

«Или в плен, или в землю»;

«Конечно дать коридор. Такой же, как они дали в Иловайске»;

«Сначала накройте градами, а потом перепуганных и без конечностей на обмен»;

«А «Азову» они дали коридор? Плен, обмен на наших ребят, и пусть дальше бухают на России»;

«Хороший обменный фонд. Нам наших спасать из плена нужно!»;

«Ага, такой же как нашим в Дебальцево»;

«Капитуляция по всем правилам войны!»;

«Какой «зеленый коридор»? Как в Иловайске? Или в Мариуполе?»;

«»Вспомнить» по ним сначала Мариуполь, Бучу, Кременчуг, Николаев, Никополь, Харьков и обязательно Винницу. Ну, а потом, конечно, если кто еще останется, то дать «зеленый коридор»»;

«Выход только один! В морг!».

Напомним, что пленный сержант Росгвардии рассказал о потерях оккупантов в Чернобаевке. Россиянин сообщил, что оттуда выезжали грузовые машины, забиты телами погибших солдат Путина.