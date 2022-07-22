Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление в Телеграм первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского,у оккупантов РФ появились проблемы с переправой войск через Антоновский мост.

Дословно из заявления Юрия Соболевского:

«Они только сейчас начали искать проектную документацию на Антоновский мост. Делают они это в архивах Москвы, хотя не очень-то это и получается. Но ведь без нее не получится подготовить план восстановительных работ. Более того, что это нужно сделать быстро. Но вот что самое главное, так это то, что к ним уже самим дошло то, что они пребывают на чужой земле, где им совсем не рады».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины нанесли при помощи авиации десять ударов по вражеским силам на южном направлении.