Как информирует «НБН», в Главном управлении разведки оборонного ведомства Украины сообщили в Телеграм, что украинские военнослужащие нанесли удары по позициям захватчиков из Российской Федерации вблизи Запорожской атомной электростанции.

При этом отмечается, что в результате удара оккупанты понесли безвозвратные потери. Были ликвидированы три военных РФ, а также двенадцать получили ранения.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Применяя беспилотник-камикадзе, был нанесен удар по скоплению российских войск рядом с ЗАЭС. В частности, удар пришелся по транспорту с зенитными установками и «Градам». Согласно поступившей информации, в результате атаки были ликвидированы три военных армии России. Еще двенадцать рашистов получили ранения».

В разведке также отметили, что палаточный городок, по которому был нанесен удар, уничтожен в результате начавшегося после удара пожара. Его оккупанты так и не смогли потушить .

Ранее мы уже писали о том, что оккупанты жалуются на анархию в рядах российских войск.