Как сообщает «НБН», об этом во время стрима с журналистом Дмитрием Гордоном заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, сейчас все свои основные удары с использованием американских РСЗО HIMARS, украинские Вооруженные силы используют как раз на данном направлении в Донецкой области, а также для деоккупации Херсонской области.

Также Жданов добавил, что способность наносить поражение по тылу врага в радиусе 50 километров позволило ВСУ получить определенный паритет в боях с оккупационными войсками.

«Думаю, что мы сможем сохранить контроль над Краматорском и Славянском, для этого мы имеем все шансы. Примечательно, что в сети недавно опубликовали очень хорошую карту, на которой видно все удары, осуществленные HIMARS и его аналогами, а также представили перечень по датам. Это очень качественная аналитика. Согласно ей основные удары HIMARS осуществляются как раз на этом направлении в Донецкой области, а также на Херсонском направлении», — пояснил военный эксперт.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину армия РФ постоянно обстреливала Краматорск и Славянск, что привело к разрушениям, жертвам и пострадавшим.