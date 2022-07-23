Как сообщает «НБН», в некоторых городах прозвучали взрывы.

Так, мэр Николаева Александр Сенкевич написал в своем Telegram-канале, что примерно в 04:30 утра в одном из районов города прогремела серия взрывов. Предварительные данные свидетельствуют о том, что жертв среди мирного населения нет.

В Кривом Роге Днепропетровской области тоже было громко. Тем временем, руководитель Кировоградской ОВА Александр Райкович призвал людей не покидать укрытий, пообещав предоставить всю информацию, касающуюся взрывов, позже. От звуков взрывов проснулись и жители Кропивницкого.

Многострадальный Харьков также стал объектом сегодняшней ракетной атаки оккупантов, о чем в своем Telegram-канале написал городской голова Игорь Терехов. Минимум один человек пострадал от «прилетов» вражеских снарядов в центральной части города.

Напомним, что в предыдущий раз Николаев активно обстреливали ранним утром 21 июля. Причем это далеко не впервые. К тому же, по центру Днепра российские оккупанты нанесли ракетный удар 15 июля, что привел к жертвам и пострадавшим среди мирного населения.