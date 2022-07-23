Как сообщает «НБН», об этом в своем Telegram-канале написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Вместе с тем чиновник не стал раскрывать подробностей касаемо того, какого именно оружия не досчитались оккупанты после того, как Вооруженные силы нашей страны осуществили успешный удар. При этом сообщается, что сейчас оккупанты называют врагами каждого оставшегося в разрушенных городах и поселках жителя. Так, в Северодонецке уже работает пункт выдачи пропусков тем, кто хочет передвигаться по захваченной территории. Это существенно ограничивает возможность передвигаться по городу.

«В больницу, расположенной в соседнем городе, можно будет отправиться только после того, как выстоишь в длинной очереди, за которой следуют дактилоскопия и проверка, если, конечно, не умрешь прямо по дороге», — отметил Гайдай.

Напомним, что за несколько последних дней украинские военнослужащие ликвидировали штаб российских войск, склады с боеприпасами и две базы в Луганской, Херсонской и Николаевской областях.