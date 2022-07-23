Как сообщает «НБН», об этом председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович написал в своем Telegram-канале, уточнив подробности вражеской атаки.

«Утро сегодняшнего дня ознаменовалось вражескими ударами. В целом было выпущено 13 ракет, из которых 8 – это Калибр морского базирования, еще пять ракет класса -22 из самолета ТУ-22М3. Повреждены объекты инфраструктуры, расположенные за пределами территории областного центра, среди которых один из объектов Укрзализныци и военный аэродром Канатово», — проинформировал чиновник.

Также, как пишут СМИ, он добавил, что известно об одном погибшем военном и двух охранниках ведомственной охраны. Еще девять военнослужащих получили ранения.

В настоящее время на месте происшествия работают пиротехники и спасатели. Один из микрорайонов Кропивницкого обесточен, ликвидацией аварии занимаются бригады облэнерго.

Напомним, что сегодня утром около 4:30 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Кроме Кропивницкого, ракетные удары зафиксировали в Николаеве, Кривом Роге и Харькове.