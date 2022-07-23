Как сообщает «НБН», об этом в эфире телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, добавив, что захватчики сейчас концентрируются на сравнительно небольших участках фронта.

В настоящее время, продолжил чиновник, российские Вооруженные силы сконцентрировались в направлении Бахмута и Северска, но пока без особых результатов. При этом представитель МВД признал, что бои весьма жесткие.

«Пока что у россиян нет возможности для продвижения. Уже неделю линия фронта продолжает находиться на одной и той же точке, но фактически они не достигли результатов. Свою роль в этом сыграла техника от западных стран, благодаря которой наши войска активно уничтожают боеприпасы», — пояснил Денисенко, добавив, что «у российских войск уже нет возможности вести боевые действия на широких фронтах».

Накануне в Херсонской области недалеко от села Высокополье российские военные попали в котел, о чем сообщил представитель аналитической группы Александр Коваленко. Кроме того, сегодня поступила свежая сводка от Генерального штаба ВСУ, согласно которой на украинской земле ликвидировано уже около 39 240 российских военных.