Как передает «НБН», такое заявление в эфире телемарафона озвучил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он утверждает, что руководство страны об этих учениях знает и за всем следит. Поэтому, считает глава ведомства, не нужно сильно акцентировать внимание за ситуацией с Беларусью и опасаться вероятности каких-то действий с той стороны.

Со слов Буданова, многие средства массовой информации в течение продолжительного периода времени сообщают о подготовке новой атаки на север Украины. Сам же он считает это «хламом, согласно которому белорусы уже пять раз должны были атаковать нашу страну».

«Хочу еще раз вас заверить, что там сейчас ничего не будет», — отметил глава украинской разведки.

Не секрет, что Республика Беларусь, которая помогает президенту РФ Владимиру Путину вести войну в Украине, с 29 апреля проводит учения прямо возле границы с нашей страной. На днях стало известно, что Минск планирует завершить отработки 31 июля. Украинская сторона не наблюдает за этим молча, а постоянно укрепляет оборону в северных регионах и минирует участки на границе.