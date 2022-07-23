Как сообщает «НБН», об этом генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил в эфире украинских телеканалов.

Эксперт утверждает, что россияне понимают перспективу остаться в окружении, которое является оперативным. Также о своих проблемах российские захватчики рассказывают своим родственникам, а еще у них подавленное психологическое состояние. При этом Романенко подчеркнул, что сейчас не наблюдается окружения врага, но угроза такого сценария все же существует.

«Для них там есть угроза. Если посмотреть на карту, станет ясно, что их войска располагаются в таком анклаве на правом берегу. А мы показываем наши возможности, нанося огневые удары, в том числе и по мосту. И наша задача не только мост, но и уничтожение вероятной понтонной переправы противника», — пояснил генерал.

Напомним, что ВСУ 19 июля ударили по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне, связывающему город с левым берегом Днепра. Немного времени спустя депутат облсовета Сергей Хлань добавил, что украинские военные ударили по месту расположения базы захватчиков рядом с мостом.