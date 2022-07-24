Как информирует «НБН», об этом сообщило издание The Insider, ссылаясь на заявление отца одного из таких контрактников. Он сообщает, что их силой принуждают вернуться воевать против Украины на фронте.

Журналисты-исследователи сообщили, что после трех месяцев службы контрактникам из РФ обещали, что отпустят их в отпуск. Также им говорили, что они смогут отказаться от участия в боевых действиях. Однако когда те приняли решение покинуть Украину, написав соответствующие заявления, их задержали. Потом доставили в Брянку, что в Луганской области. Там они находятся уже больше месяца под стражей.

Более того, отмечается, что контрактников содержат под стражей в ужасных условиях. А свидетели происходящего там говорят о каких-то «ямах и пытках».

Согласно словам одного из таких контрактников, военное руководство страны-агрессора сообщает, что никакого отношения к задержаниям контрактников не имеет. При этом там отмечают, что их держат в Луганской области «луганские военные». Согласно словам родственников таких контрактников, таких, которых удерживают под стражей в ОРЛО, очень много.

Ранее Денис Казанский рассказывал о массовых захоронениях жителей ОРЛО, которых Россия отправила на убой на фронт.