Вооруженные силы Украины, 9 июня, уничтожили базу российских наемников «Вагнера» в Стаханове, о чем пишет «НБН». Известный украинский журналист и блогер Денис Казанский в Телеграм обнародовал видео последствий удара, а также прокомментировал произошедшее.

Так, журналист написал, что после того, как ВСУ ударили по стадиону в Стаханове, где базировались наемники ЧВК «Вагнера», российская сторона всячески отрицала, что там были какие-то вооруженные формирования. Более того, Москва всячески обвиняла Киев в том, что Вооруженные силы Украины обстреляли объект гражданской инфраструктуры.

Однако, пишет журналист, на видео весьма хорошо видно, что на пепелище после удара ВСУ осталось множество военных сухпайков, а также остатки формы и экипировки врага.

Также он добавил, что в тот день наемники признали гибель двадцати двух человек.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что силы ВСУ шаг за шагом освобождают земли Херсонской области от оккупационных сил.