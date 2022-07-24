Как информирует «НБН» со ссылкой на «Польское радио», речь идет о бойце Интернационального легиона обороны Украины, польском гражданине Томаше Валентеке. Информацию об этом подтвердили в организации «ММА Польша».

Известно, что защитник Украины из Польши погиб несколько дней тому назад на Донбассе. Но в польском правительстве пока что не делали никаких официальных заявление по данному поводу.

Журналисты отмечают, что польский боец ММА, который прибыл на территорию Украины, чтобы защищать нашу страну от агрессии РФ, погиб на Востоке Украинского государства из-за артиллерийских обстрелов захватчиков в начале этой недели. Вероятно, что тело погибшего еще не доставили в Польшу.

В сообщении организации «ММА Польша» в социальной сети «Твиттер» говорится:

«С огромной печалью мы восприняли данные о гибели Томаша. Он в качестве польского добровольца воевал в Интернациональном легионе обороны Украины. Там он и погиб. Почивай с миром».

Напомним, ранее один из чешских депутатов заявил, что военные действия России на территории Украинского государства являются не только войной против Украины.