Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, утром в воскресенье оккупанты обстреляли складское помещение.

Дословно из обнародованного Виталием Кимом сообщения:

«Ранним утром, двадцать четвертого июля, приблизительно в 04 часа утра Николаев в очередной раз содрогнулся от взрывов. Согласно предварительной информации было попадание в складское помещение. Подробного рода информация о повреждениях и пострадавших сейчас уточняется».

Насколько известно, ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич проинформировал, что на рассвете в городе раздалось более пяти сильных взрывов.

Стоит напомнить, что ранее вчера мы писали о массированном обстреле Российской Федерацией Кировоградской области. В частности, враг выпустил по региону восемь ракет «Калибр», а также пять ракет класса Х-22 были выпущены из самолета ТУ-22М3.