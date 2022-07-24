Как информирует «НБН», некоторые детали об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования «Запад».

Отмечается, что три ракеты типа «Калибр», выпущенные по Хмельницкой области, смогли уничтожить силы ПВО Украины.

«Слава Украине! Мы благодарны гражданам, которые дополнительно уведомляют нам об объектах в небе. Они делают это через приложение «Что-то летит».

Напомним, ранее сегодня уже сообщалось о том, что захватчики России нанесли ракетные удары по городу Николаеву. Некоторые подробности об инциденте озвучил глава областной военной администрации Виталий Ким.

Кроме того, сообщалось о вчерашнем ракетном ударе по порту в Одессе. Примечательно, что на такой шаг российские войска пошли после того, как накануне министр обороны России поставил свою подпись в Стамбуле под соглашением об экспорте украинского зерна. Такие действия вызвали критику у международного сообщества.