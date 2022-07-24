Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ОК «Пивдень» в социальной сети Facebook, кроме того, захватчики силами танкового и мотострелкового взвода предприняли попытку атаки в направлении сел Брускинское и Белогорка, что в Херсонской области. Но и в этом случае их попытка наступления была провалена.

На протяжении последних суток вражеские силы пытались еще несколько раз атаковать позиции Вооруженных сил Украины, применяя авиацию. В частности, при помощи вертолета Ка-52 враг ударил по местам дислокации наших защитников в районе Белогорки. А вот вертолет врага Ми-8 потерпел неудачу в районе Новозвановки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль Антоновский мост в Херсоне.