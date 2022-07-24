Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва в окрестностях Харькова погиб тракторист. Известно, что после взрыва трактор загорелся.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В поле в окрестностях Харькова во время осуществления сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. Мужчина 1982 года рождения, который управлял транспортным средством, погиб на месте инцидента. Сам трактор после взрыва загорелся».

На место инцидента прибыли работники ГСЧС и потушили пожар. Кроме того, в ведомстве в очередной раз обратились к аграриям с просьбой быть внимательными, а также помнить об опасности. Спасатели напомнили, что множество территорий Украины из-за активных боев до сих пор остается необследованной.