Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Александровича Зеленского, в Херсонской области наши войска освобождают земли от оккупантов России.

В своем видеообращении к украинскому народу президент заявил, что российские захватчики пытаются закрепиться в регионе. Немного ранее коллаборантам удалось также сделать различные громкие заявления. На русском языке это называется «шапкозакидательство». Однако, как отметил Владимир Александрович, это вовсе не помогло им.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российско-оккупационные силы пытались атаковать и идти вперед в Херсонской области. Однако, Вооруженные силы Украины дали оккупантам достойный отпор. В итоге враг был вынужден отступать, неся потери в живой силе.