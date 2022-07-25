Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ОК «Пивдень» в социальной сети Facebook, в Украину прибыли первые шесть ЗРК Stormer HVM. Более того, они находятся уже на фронте.

Отмечается, что первые шесть зенитно-ракетных комплексов с Соединенного Королевства прибыли на территорию Украинского государства. Отмечается, что эти «невидимки» могут засекать штурмовики врага на расстоянии до восемнадцати километров.

Но почему же они получили такое название, как «неведимки»? Все просто. Это потому, что они имеют особенности наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме. Такая возможность в прямом смысле слова делает эти ЗРК «невидимыми» для бортовых датчиков радиолокационного облучения, которые стоят на вражеских самолетах и вертолетах.

Ранее сегодня мы уже сообщали о прибытии в Украину первых зенитных САУ «Гепард» из Германии, а также танков из Польши.