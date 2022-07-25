В интервью Telegraf замминистра МВД сообщил, что в ведомстве предлагают брать граждан, которые игнорируют комендантский час, «на карандаш», чтобы они были в приоритете для центров комплектования армии. По его словам, что Нацполиция тесно сотрудничает с военкоматами, информирует «НБН».

Енин объяснил, что нарушителями будут особо интересоваться центры комплектования Вооруженных сил Украины, однако это не значит, что они уже завтра пополнят ряды украинских защитников. Военные комиссары в первую очередь посмотрят именно на них, если возникнет необходимость.

Замминистра МВД не считает проблемой вручение повесток на улицах или блокпостах, поскольку защита родины – обязанность каждого украинца. Енин считает несправедливым, что пока военные получают ранения и погибают на фронте, хотя многие из них не были в первой очереди на призыв и пошли добровольцами, некоторые граждане отдыхают на вечеринках или пляжах.

Отметим, что руководство страны решило наказывать украинцев за нарушение светомаскировки, комендантского часа, правил по ограничениям реализации лекарств, а также за торговлю алкоголем в запрещенное время суток.