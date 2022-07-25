Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщения украинских информационных агентств, глава оборонного ведомства нашей страны Алексей Резников заявил, что Украина получили уже три из пятнадцати обещанных зенитных САУ «Гепард».

Дословно из сообщения Алексея Резникова, которое он озвучил в эфире национального телемарафона в понедельник, двадцать пятого июля:

«Сегодня из Германии в Украину официально зашли три первые зенитные САУ «Гепард». Это ЗРК, в которые нам уже передали десятки тысяч снарядов. В общей сложности мы ожидаем пятнадцать «Гепардов».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава украинской разведки Кирилл Буданов сделал заявление о том, что ход войны нечто изменился после того, как Соединенные Штаты Америки передали Украинскому государству артиллерийские установки HIMARS.