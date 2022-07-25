В эфире своего YouTube-канала Жданов выразил мнение о том, что украинское наступление на Херсон может происходить по нескольким направлениям, чтобы минимизировать потери ВСУ и придавить путинские войска в Днепр, информирует «НБН».

По словам военного эксперта, армия Украины не будет наступать на город «в лоб», а будет наступать с нескольких сторон, обходя места, где россияне строят оборонные укрепления.

Сегодня украинские защитники работают над тем обескровить «освободителей», ликвидируя их склады, технику, вооружение и личный состав. На Херсонщине ВСУ отсекают вражеские группировки от логистических путей.

Ранее Жданов заявил, что у украинских военных есть шансы удержать под контролем Славянск и Краматорск, поскольку ВСУ применяют HIMARS на Донетчине в этом направлении и наносят основные удары в этом регионе.