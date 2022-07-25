Расследователи издания The Insider опубликовали материал о лагере в «ЛНР», куда отправляют путинских военных, которые не хотят участвовать в «спецоперации» на территории Украины, информирует «НБН».

Журналисты смогли получить информацию о специальном центре для контрактников-отказников в оккупированной Брянке. Один из оккупантов, который был отправлен в этот лагерь, смог спрятать телефон.

Захватчик признался, что он написал рапорт об отказе от участия в «спецоперации», указав причину – моральную неготовность, вместе с ним тоже самое сделали около 200 «освободителей».

По его словам, кому-то повезло, и они отправились домой, других же определили в «яму» – так боевики «ЛНР» называют СИЗО в Брянке. Таким образом военное командование пытается запугать контрактников, которые также подумывают об отказе от участия в военной авантюре Путина.

Россиянин отметил, что его и других солдат ВС РФ держат в «яме» больше месяца, где они находятся в бесчеловечных условиях. Военное командование поставило их перед фактом: либо они отправляются на передовую, либо – в СИЗО. Угрожали сроком и контрактникам, которые писали отказы в части на территории РФ.

В «яме» «отказников» не просто удерживают под стражей, на них давят морально и физически во время бесед с командиром и «психологом», однако никакие манипуляции не заставляют «освободителей» вернуться на фронт.

Напомним, что ГУР опубликовало перехваченный разговор оккупанта, который рассказал, что происходит в армии страны-агрессора.