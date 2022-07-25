Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, заявление об этом озвучил спикер Агентства вооружений Министерства национальной обороны Польши Кшиштоф Платек.

Так, во время интервью Ярославу Вольскому, являющемуся политологом и военным экспертом, которое вышло на телеканале Wolski o Wojnie, Платек заявил, что Польша заменит переданные Украине южнокорейскими боевыми единицами

Дословно из заявления польского спикера:

«Недостающее количество из двух сотен танков Т-72, а также определенное количество танков РТ-91, которые Польша передала Украине, будет полностью компенсировано. Более того, этот пробел будет заполнен полностью и даже с удвоенной силой, так как это танки гораздо более высокого уровня. Их качество лучше».

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в собственном телеграм-канале также сообщил о том, что танки РТ-91 Twardy, которые передала для ВСУ Польша, уже находятся в Украине. При этом Ермак не уточнил, какое именно количество таких танков поступило на баланс ВСУ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Германия передала для нужд ВСУ первые три зенитные САУ Гепард.